Caí Solidaria llevó alegría al barrio Cerro Solo y se prepara para mas visitas

Este viernes, la Caí Solidaria realizó una visita al barrio Cerro Solo, donde entregaron juguetes y golosinas a los niños y niñas del lugar, en el marco de una nueva acción solidaria por el Día de las Infancias.

“Recién saliendo de acá de Cerro Solo, muy lindo estuvo todo. Los chicos se fueron felices, y eso es lo más importante”, expresó José «Portu» Guerreiro.

La entrega se realizó en la iglesia local y contó con gran participación de las familias de la zona.

Próximas paradas: Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada

La actividad no se detiene. Desde Caí Solidaria ya anunciaron que este fin de semana estarán viajando hacia las comunidades de Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada, donde también harán entrega de juguetes y compartirán una jornada festiva con las infancias.

En particular, el sábado, la celebración se centrará en la escuela de Aldea Escolar, donde los voluntarios organizarán una tarde recreativa con juegos, música y sorpresas para todos los niños y niñas de la comunidad.