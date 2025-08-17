Un hombre de 90 años fue extraditado a Uruguay acusado de abusar de una niña

La Policía Federal Argentina (PFA) extraditó hacia la República Oriental del Uruguay a un hombre de 90 años acusado de abuso sexual agravado contra una menor de edad. El procedimiento fue impulsado por el Ministerio de Seguridad y contó con la intervención de distintas divisiones de la fuerza.

El ciudadano uruguayo tenía un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol, solicitado por las autoridades de su país. El hecho por el cual estaba imputado ocurrió en septiembre de 2024, cuando la víctima, una niña de 8 años, viajaba sola en un asiento de un ómnibus de la línea 121 con destino a Punta Carretas. Allí, el hombre se sentó a su lado y aprovechó la situación para tocarla por encima de la ropa en sus partes íntimas. Tras descender del colectivo, la menor relató lo sucedido a su madre, quien radicó la denuncia.

La investigación en Argentina

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició tareas de inteligencia para dar con el paradero del acusado. Finalmente, se determinó que se encontraba en la ciudad de Colón, Entre Ríos.

La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, conducida por la Dra. Mariela Montefinale, y del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Sergio Viri, con la Secretaría Penal Nº2 del Dr. Lucas Claret.

Con la orden judicial correspondiente, personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay localizó al prófugo en un complejo turístico de Colón y procedió a su detención.

Extradición y entrega

Posteriormente, la Cancillería Argentina, junto a la OCN Interpol Montevideo, coordinó las diligencias para concretar la extradición. Finalmente, el detenido fue entregado a las autoridades uruguayas por el Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que conecta Colón con Paysandú, donde continuará su proceso judicial.