Cierran las urnas en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia

A las 16:00 hora local de Bolivia cerraron las urnas en la primera vuelta de las elecciones generales celebradas este domingo en el país andino, en una jornada que transcurrió con normalidad, según las autoridades electorales.

Bolivia celebró este domingo elecciones en las que se eligen presidente y vicepresidente, los 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.

Un total de ocho candidatos se presentaron a estos comicios: los derechistas Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (Súmate – APB), Rodrigo Paz (PCD), Johnny Fernández (Alianza Pueblo) y Pavel Aracena (ADN), y por la izquierda, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y el oficialista Eduardo del Castillo (MAS-IPSP).

La jornada transcurrió con normalidad, según el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, con el 100 por ciento de las 34.026 mesas funcionando en los nueve departamentos del país, informó la Agencia Boliviana de Información en la red social X.

Las urnas abrieron a las 8:00 hora local y los 3.733 circuitos electorales permanecerán abiertos después de las 16:00 mientras haya ciudadanos esperando para sufragar.

El sufragio es obligatorio en Bolivia y quienes no acudan a votar serán sancionados con una multa del 20 por ciento del salario mínimo (72 dólares), no obtendrán el certificado de sufragio, que es requerido para trámites administrativos en entidades públicas y serán inhabilitados para los próximos comicios.

Está permitido el voto consular y los residentes bolivianos en 22 países pudieron sufragar este domingo.

Si ningún candidato presidencial obtiene más de 50 por ciento de los votos válidos o alcanza al menos 40 por ciento con una ventaja de diez puntos sobre el segundo, habrá una segunda vuelta el 19 de octubre entre los dos primeros.

Quien sea electo presidente asumirá el 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)