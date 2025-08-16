Sábado con cielo algo nublado y fresco

Este sábado 16 de agosto amaneció con cielo ligeramente nublado, una temperatura de 6.1°C y sensación térmica de 2.6°C, según datos actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 09:00. La humedad se mantiene en un 74%, con presión atmosférica en 1009.6 hPa y vientos del oeste a 19 km/h.
Para el resto de la jornada, el clima se mantendrá estable. El cielo permanecerá algo nublado durante la mañana, tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y los 12°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del noroeste a una velocidad moderada de entre 7 y 12 km/h.
Pronóstico extendido para Comodoro Rivadavia
El SMN también anticipa una semana con temperaturas moderadas.
-
Domingo: mínima de 5°C y máxima de 10°C
-
Lunes: mínima de 7°C y máxima de 13°C
-
Martes: mínima de 10°C y máxima de 14°C
-
Miércoles: mínima de 6°C y máxima de 12°C
-
Jueves: mínima de 7°C y máxima de 12°C
-
Viernes: mínima de 6°C y máxima de 9°C
El viento seguirá soplando principalmente del sector norte y noroeste, sin presencia de ráfagas intensas.
Foto: Delfina Vega