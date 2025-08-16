Close Menu
Ciudad

Sábado con cielo algo nublado y fresco

El pronóstico del SMN anticipa una jornada estable, sin lluvias y con vientos leves del noroeste. Mirá el clima para los próximos días en la ciudad.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Este sábado 16 de agosto amaneció con cielo ligeramente nublado, una temperatura de 6.1°C y sensación térmica de 2.6°C, según datos actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 09:00. La humedad se mantiene en un 74%, con presión atmosférica en 1009.6 hPa y vientos del oeste a 19 km/h.

EESS-300x250-80kb

Para el resto de la jornada, el clima se mantendrá estable. El cielo permanecerá algo nublado durante la mañana, tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y los 12°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del noroeste a una velocidad moderada de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido para Comodoro Rivadavia

El SMN también anticipa una semana con temperaturas moderadas.

  • Domingo: mínima de 5°C y máxima de 10°C

  • Lunes: mínima de 7°C y máxima de 13°C

  • Martes: mínima de 10°C y máxima de 14°C

  • Miércoles: mínima de 6°C y máxima de 12°C

  • Jueves: mínima de 7°C y máxima de 12°C

  • Viernes: mínima de 6°C y máxima de 9°C

El viento seguirá soplando principalmente del sector norte y noroeste, sin presencia de ráfagas intensas.

Foto: Delfina Vega

Share.

Related Posts