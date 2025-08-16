Corte de agua en siete barrios de Comodoro

Este sábado 16 de agosto, a partir de las 08:00 hs., se produjo un corte de agua en siete barrios de la ciudad debido a una avería detectada en el sub-acueducto Arenal – Ciudadela, según informaron desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL)
Los barrios afectados por la interrupción del servicio son:
-
Güemes
-
Sarmiento
-
Bella Vista Norte
-
Megaloteo
-
Padre Corti
-
Gesta de Malvinas
-
Km. 14
Por el momento, no hay horario estimado de normalización del suministro, ya que se continúa trabajando en la evaluación y reparación del inconveniente.
Desde el área responsable se solicita a la comunidad hacer un uso racional del agua, especialmente en los sectores donde aún hay reservas disponibles. Además, se informó que se brindarán actualizaciones a medida que haya avances en las tareas técnicas.