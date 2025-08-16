Corte de agua en siete barrios de Comodoro

Este sábado 16 de agosto, a partir de las 08:00 hs., se produjo un corte de agua en siete barrios de la ciudad debido a una avería detectada en el sub-acueducto Arenal – Ciudadela, según informaron desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL)

Los barrios afectados por la interrupción del servicio son:

Güemes

Sarmiento

Bella Vista Norte

Megaloteo

Padre Corti

Gesta de Malvinas

Km. 14

Por el momento, no hay horario estimado de normalización del suministro, ya que se continúa trabajando en la evaluación y reparación del inconveniente.

Desde el área responsable se solicita a la comunidad hacer un uso racional del agua, especialmente en los sectores donde aún hay reservas disponibles. Además, se informó que se brindarán actualizaciones a medida que haya avances en las tareas técnicas.