Ciudad

Corte de agua en siete barrios de Comodoro

Desde las 08:00 de este sábado, el suministro se encuentra interrumpido en varios sectores de la ciudad.
Este sábado 16 de agosto, a partir de las 08:00 hs., se produjo un corte de agua en siete barrios de la ciudad debido a una avería detectada en el sub-acueducto Arenal – Ciudadela, según informaron desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL)

Los barrios afectados por la interrupción del servicio son:

  • Güemes

  • Sarmiento

  • Bella Vista Norte

  • Megaloteo

  • Padre Corti

  • Gesta de Malvinas

  • Km. 14

Por el momento, no hay horario estimado de normalización del suministro, ya que se continúa trabajando en la evaluación y reparación del inconveniente.

Desde el área responsable se solicita a la comunidad hacer un uso racional del agua, especialmente en los sectores donde aún hay reservas disponibles. Además, se informó que se brindarán actualizaciones a medida que haya avances en las tareas técnicas.

