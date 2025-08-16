Hospital Alvear dió a conocer los  horarios de visita para personas internadas

El Hospital Alvear informó los horarios de visita para personas internadas, que rigen todos los días de la semana, sin distinción entre días hábiles, fines de semana o feriados. El objetivo es garantizar el acompañamiento de familiares a los pacientes, manteniendo el orden y el cumplimiento de los protocolos de atención.

Áreas y horarios habilitados:

Sala General

Las visitas están permitidas en cualquier horario . Solo puede permanecer una persona por paciente dentro de la habitación. El resto de las visitas deberá aguardar en la sala de espera y rotar el ingreso.

Unidad de Cuidados Intermedios (UCI) Horarios de visita : de 12:00 a 13:00 hs y de 19:30 a 20:30 hs Entrega de informes médicos : a las 12:00 hs exclusivamente a familiares directos.

Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Horarios de visita : de 13:00 a 14:00 hs y de 19:00 a 20:00 hs Entrega de informes médicos : a las 12:30 hs únicamente a familiares autorizados.



Importante: Los informes no se entregan por teléfono ni a terceros. Es fundamental que acuda personalmente un familiar directo en los horarios indicados.

Medidas sanitarias

Para poder ingresar a cualquier área de internación, es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca personal. Además, se recuerda a las visitas que respeten las indicaciones del personal de salud, tanto en lo relacionado a higiene como a la permanencia en las habitaciones.