Trabajadores de Tránsito protestan en la apertura de la Expo Turismo

En la mañana de este sábado, trabajadores de Tránsito municipal se manifestaron en el predio ferial de Comodoro Rivadavia, donde se llevaba a cabo la apertura oficial de la Expo Turismo con la presencia del intendente y autoridades municipales.

El reclamo se centró en la falta de entrega completa de la ropa de trabajo que había sido comprometida previamente. Durante la protesta, los empleados fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, y luego dialogaron directamente con el intendente, quien se comprometió a que el lunes se entregará el resto de la indumentaria pendiente.

La manifestación se desarrolló en paralelo al acto inaugural, visibilizando la demanda en un evento que reúne a funcionarios, expositores y público general.