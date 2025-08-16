Luque: “La gente sabe que solo este espacio puede ponerle un freno a la crueldad del gobierno nacional”

De cara a las próximas elecciones de octubre Juan Pablo Luque y Juan Peralta, ambos candidatos a diputados nacionales, mantuvieron un encuentro con la militancia de Comodoro, con quienes debatieron sobre la responsabilidad de trabajar fuertemente para revertir la situación que vive el país.

Durante el encuentro mantenido con militantes, referentes y afiliados de los distintos partidos que integran el Frente electoral en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque agradeció el compromiso llevado adelante por la militancia en la interna y convocó a los presentes a asumir el compromiso de trabajar fuertemente para la próxima elección.

“Es una campaña de dos meses, -recordó Luque-, el trabajo de la militancia va a ser clave para ir a convencer a nuestros vecinos y vecinas de la importancia que tiene ponerle un freno a este gobierno cruel de Javier Milei. Tenemos la responsabilidad de contar que hay esperanza”.

El candidato por Fuerza Patria Chubut cuestionó fuertemente la gestión del presidente y el rumbo que está llevando al país La Libertad Avanza.

“El proyecto político de Milei no piensa en producir empleo, no piensa en las PyMEs, no piensa en nuestras juventudes” manifestó Luque quien recordó que “no hay un solo dato positivo para nuestros vecinos desde que Milei llegó al poder”.

Para Luque es momento de ponerle un freno a “este gobierno nos miente todos los días, a este gobierno que ataca por todos los frentes a cada uno de los sectores vulnerables que nosotros siempre representamos”.

Para Luque “existe un solo espacio que puede hacerle frente a este proyecto de la crueldad que encabeza Milei. Somos los partidos del campo Nacional y Popular, es un proyecto peronista el que puede volver a poner al pueblo en primer lugar”.

“Tenemos un norte que es ganar una elección, conservar nuestra banca y pelear por la representatividad de los intereses de los chubutenses en el Congreso” finalizó.