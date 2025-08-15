Viernes muy frio en Comodoro y Rada

Este viernes, 15 de agosto de 2025, Comodoro Rivadavia amaneció con cielo ligeramente nublado, una temperatura de 3,9°C, humedad del 87% y viento del sur a 4 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Para el resto de la jornada, se anticipa tiempo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 13°C. El viento soplará del sector norte con intensidades de entre 13 y 31 km/h, aunque con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

El pronóstico extendido indica que el fin de semana tendrá condiciones similares, con mínimas de entre 3°C y 6°C y máximas que rondarán los 10°C a 12°C.