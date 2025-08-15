Un hombre con pedido de captura se entregó en la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia

En la tarde de este jueves, un hombre de 37 años se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, acompañado por su abogado defensor, Dr. Juan José Palacios.

La entrega se concretó a las 17:00 horas, en cumplimiento de un pedido de captura emitido por el Dr. Yanguela, que ordena el cumplimiento de seis meses de prisión de ejecución efectiva.

Tras las comunicaciones de rigor, el hombre fue detenido y alojado en una celda de la dependencia policial, quedando a la espera de que se le asigne lugar en un establecimiento carcelario.

En el procedimiento intervinieron la Oficina Judicial de Puerto Madryn y el Dr. Beldalzo.