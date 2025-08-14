Comodoro Rivadavia inaugura la Ciudad Judicial “Dr. Marcelo Guinle”

El Poder Judicial de la Provincia del Chubut anunció la apertura de la Ciudad Judicial “Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle” en Comodoro Rivadavia, que abrirá sus puertas para la atención al público este lunes 18 de agosto de 2025.

En esta primera semana, estarán operativas la Oficina de Gestión Unificada (OGU) de Familia y el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). A partir del lunes 25 de agosto, se sumará el funcionamiento completo de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs) en el moderno edificio ubicado en calle Figueroa Alcorta N° 90.

El proceso de mudanza se realiza por etapas, de acuerdo a lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, para garantizar una transición ordenada. En la primera fase ya se trasladaron la Delegación Administrativa de la Judicatura, la Delegación Informática, la Biblioteca y el Archivo, junto con áreas del fuero de Familia y servicios técnicos forenses.

En una segunda etapa se prevé la reubicación de los Juzgados Laborales N° 1, 2 y 3, la Oficina de Notificaciones y Mandamientos y el Juzgado de Paz N° 2. Finalmente, en la tercera fase, se trasladarán la OGU Civil y Comercial, los Juzgados de Ejecución N° 1, 2 y 3, el Servicio Público de Mediación y el Juzgado Contencioso Administrativo.