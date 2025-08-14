Cruce en vivo entre Julieta Prandi y Analía Franchín por la prisión domiciliaria de Claudio Contardi

Julieta Prandi protagonizó un momento de alta tensión en el programa A la Barbarossa (Telefe) cuando respondió a una consulta de Analía Franchín sobre su exmarido, Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de ella.

El episodio ocurrió luego de que el abogado de Contardi solicitara la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, argumentando que el empresario es padre de una beba de 20 días. Franchín le preguntó a Prandi si estaría de acuerdo con que él cumpliera la condena en su casa para “paternar” a la niña.

La actriz, visiblemente incómoda, replicó:

“Me cuesta responderte, Analía, porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero. Me sorprende que tu único interés sea hablar de ‘pobre’ la nueva esposa. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia”.

Prandi acusó a su exmarido de haber tenido a la bebé “estratégicamente” como recurso judicial:

“Padecí 20 años a este enfermo. Hasta eso está calculado en su vida. Yo tengo que pensar en mí. Imaginate lo que me destrozaron la vida”.

Franchín, al notar la reacción, se disculpó en vivo:

“Perdón, estaba pensando en esa bebita pero tenés razón”.

Más tarde, en diálogo con Intrusos (América TV), la periodista admitió que su pregunta “estuvo de más” pero defendió su intención:

“No creo que haya sido desubicada. Entiendo que Julieta está herida y en carne viva. Todos queremos verlo tras las rejas, es irrecuperable”.

Claudio Contardi continúa detenido mientras la Justicia evalúa el pedido de arresto domiciliario.



