Operativo “Tiki-Boli”: Desmantelaron una banda que realizaba violentas salideras bancarias 

En el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el crimen organizado y el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una peligrosa banda que cometía violentas salideras bancarias y también se dedicaba al tráfico de drogas.

La causa comenzó el 3 de abril de este año, cuando la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, a cargo del Dr. José María Campagnoli, ordenó al Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) iniciar tareas para identificar una estructura delictiva que operaba en la región norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras meses de investigación, los agentes comprobaron que la organización estaba compuesta por cinco individuos oriundos del oeste bonaerense, que vigilaban y seguían a sus víctimas hasta las sucursales bancarias para interceptarlas. Operaban principalmente en el barrio de Belgrano, en calles como Montañeses, Sucre y Olazábal, utilizando motocicletas y un garaje en Olazábal al 1500 como base logística.

Además de los robos, la pesquisa reveló que el grupo se dedicaba al narcotráfico, usando un punto de acopio para almacenar, fraccionar y vender drogas, así como guardar armas y dinero en efectivo.

Con la orden del Juzgado de Garantías Nº1 de Moreno, a cargo interinamente del Dr. Gabriel Alberto Castro, se realizaron cinco allanamientos en domicilios de los implicados, logrando la detención de los líderes apodados “Boli” y “Tiki”, ambos con frondosos antecedentes penales.

En los operativos, que contaron con el apoyo de la Dirección General de Despliegue Operacional Federal y la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, se secuestró un kilogramo de marihuana, un revólver, 18 teléfonos celulares, un vehículo y documentación relevante para la causa.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15, interinamente a cargo de la Dra. Karina Zucconi.