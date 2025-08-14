Prefectura establece medidas para proteger a la Ballena Franca Austral en costas de Comodoro Rivadavia

La Prefectura Naval Argentina dispuso medidas especiales para la navegación en aguas jurisdiccionales ante el aumento de la presencia de la Ballena Franca Austral (Eubalaena australis) y otras especies de cetáceos en zonas costeras de Comodoro Rivadavia y alrededores.
El organismo informó que el fenómeno migratorio, que se extiende de mayo a diciembre, ha sido detectado en sectores de tránsito habitual de embarcaciones, lo que motivó la aplicación de protocolos para proteger a estos mamíferos marinos y garantizar la seguridad en la navegación.
Áreas comprendidas:
-
Rada Comodoro Rivadavia
-
Muelle de Ultramar “Antonio Morán”
-
Muelle Pesquero
-
Muelle General Mosconi (Terminal YPF)
-
Rada Tilly
-
Puerto Caleta Córdova
-
Monoboya Caleta Córdova
Principales recomendaciones para embarcaciones:
-
Mantener vigilancia activa para evitar colisiones o acercamientos.
-
Respetar una distancia mínima de 200 metros respecto a cualquier cetáceo.
-
Reducir la velocidad al mínimo compatible con la maniobrabilidad en caso de proximidad involuntaria.
-
Evitar cruzar por la cabeza del animal; hacerlo siempre por la cola.
-
Reportar avistajes de forma inmediata por canales 9 o 16 VHF o al 106 “Emergencias Náuticas”.
Actividades acuáticas restringidas:
-
Kitesurf, windsurf, kayakismo, remo
-
Pesca deportiva embarcada
-
Stand up paddle, vela ligera
-
Buceo (prohibido acercarse a cetáceos)
La Prefectura recordó que estas medidas estarán vigentes hasta el mes de diciembre, coincidiendo con la temporada de mayor presencia de cetáceos en la región.