Estado de rutas en Chubut: antes de salir, mirá cómo están



En el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, Vialidad Nacional difundió este viernes 15 de agosto de 2025 el parte de rutas para la provincia de Chubut. En general, las condiciones de circulación son normales, aunque se registran calzadas húmedas, presencia de animales sueltos y sectores con neblina.

En Ruta Nacional 3, el tránsito es normal entre Puerto Madryn y Arroyo Amar, con desvío por Brasil en la autovía. Entre Trelew y Garayalde, y desde allí hasta Comodoro Rivadavia, la calzada presenta humedad en algunos tramos por acción del río Consal.

En Ruta Provincial 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, se solicita precaución por animales sueltos. La calzada se encuentra húmeda por río Consal.

En la Ruta Nacional 40, entre Esquel y El Bolsón, se registra calzada húmeda, con equipos viales trabajando en el mantenimiento de sectores de ripio, especialmente en el tramo hacia El Maitén. También hay neblina entre Teca y Gobernador Costa, y heladas leves hacia el sur.

Se destaca que en el sector Facundo–Tamarisco la calzada está deformada con baches y los desvíos de ripio no están habilitados. Hacia Río Mayo, la calzada está húmeda y con neblina matinal.

En la Ruta Nacional 260, desde el empalme con la 40 hacia Lago Blanco y el límite con Chile, se advierte calzada de ripio húmeda con barro y agua en algunos tramos.

En la Ruta Nacional 25, entre Rawson y Las Plumas, el tránsito es normal pero con calzada húmeda en sectores. Entre Las Plumas y Paso de Indios hay desvíos de ripio que deben transitarse a baja velocidad.

Por último, en la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, y en el tramo Trevelin–límite con Chile, se registran calzadas húmedas y trabajos de mantenimiento.