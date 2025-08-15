Fundación Crecer suma nuevos encuentros sobre autismo y neurodesarrollo en Comodoro Rivadavia

Con el compromiso de seguir construyendo una comunidad más inclusiva, la Fundación Crecer anunció dos nuevos encuentros de capacitación y reflexión abiertos a docentes, profesionales de la salud y al público en general. Las actividades cuentan con el aval de la Asociación de Pediatría del Golfo de San Jorge, resolución del Ministerio de Educación N° 1262/2025 y declaración de Interés Cultural.

En Comodoro Rivadavia, la Fundación Crecer trabaja diariamente para que la inclusión sea una realidad, acompañando a personas con necesidades especiales y a sus familias a través de atención terapéutica, capacitación y espacios que promueven la integración en todas las etapas de la vida.

En este marco, se desarrollarán dos nuevos encuentros de las VIII Jornadas de Neurodesarrollo – Trastornos del Espectro Autista 2025:

3° Encuentro: jueves 28 de agosto, 18:00 hs – Modalidad virtual.

4° Encuentro: sábado 27 de septiembre – Modalidad presencial.

“Creemos que la inclusión se construye entre todos, y estos espacios de formación son clave para generar un cambio real en nuestra comunidad”, expresaron desde la institución.



