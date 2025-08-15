Rompieron la vidriera de un local en pleno centro de Comodoro Rivadavia

En la madrugada de este viernes 15 de agosto, un hecho de daños tuvo lugar en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando desconocidos rompieron la vidriera del local comercial Multimarcas Patagonia S.A., ubicado en calle San Martín N° 841, en el corazón del barrio Centro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas y fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó de inmediato a personal de la Comisaría Seccional Primera. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la rotura del cristal de la puerta de acceso del negocio.

Cerca de la 01:30 hs se hizo presente el propietario del comercio, quien aseguró que, en principio, no habría elementos sustraídos. Sin embargo, manifestó que deberá realizar un control detallado del stock para descartar faltantes.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes con el fin de identificar a los autores del hecho. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.