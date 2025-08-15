Close Menu
Ciudad

Comodoro abrió la inscripción para los Clubes Digitales de Fundación YPF

Se trata de una capacitación para que jóvenes de entre 12 y 18 años adquieran habilidades tecnológicas a través del diseño de una página web.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

En Comodoro Rivadavia, la propuesta de Fundación YPF se lleva adelante en alianza con el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura y el Programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, fortaleciendo el compromiso local con la formación tecnológica y crítica de las juventudes.

EESS-300x250-80kb

Desde la secretaría de Cultura, Liliana Peralta remarcó que “los clubes digitales tienen como objetivo despertar vocaciones tempranas por la tecnología, a través del desarrollo de habilidades digitales y la creación de proyectos tecnológicos con impacto social y ambiental”.

En la misma línea destacó que “es fundamental el trabajo mancomunado entre el sector público y privado para proyectar y construir herramientas y recursos para la educación”. La propuesta que se dará durante 3 meses gira en torno a una capacitación para jóvenes, de entre 12 y 18 años, con el objetivo de adquirir habilidades tecnológicas a través del diseño de una página web.

Los clubes son libres, gratuitos y 100% online y estarán disponibles también para las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada, Rincón de los Sauces, Neuquén Capital, Plaza Huincul, Cutral Có, Añelo, Sierra Grande, Luján de Cuyo, Malargüe, Caleta Olivia y Río Grande.

Habilidades tecnológicas a través de diseño web

Clubes digitales, consta de 12 encuentros virtuales en los que los participantes desarrollaran competencias de pensamiento computacional, design thinking, diseño de producto y desarrollo Web; además de aprender a trabajar en equipo, tener iniciativa y tomar decisiones.

Se cursará todos los sábados de 10 a 13 hs, durante 3 meses, en los que serán acompañados por docentes. Los cupos son limitados y los interesados pueden inscribirse hasta el 18 de agosto -inclusive- ingresando a Lab.fundacionypf.org/formacion-digital/clubes

Cabe destacar que Fundación YPF incorporó contenidos asincrónicos destinados a que los estudiantes adquieran habilidades y herramientas de comunicación efectiva y escucha activa, claves para comunicar los proyectos realizados. Los mismos fueron desarrollados en el marco de una alianza estratégica con Fundación Ideas que Transforman y en articulación con la iniciativa Oportunidades Únicas.

Para más información en la página web: lab.fundacionypf.org/formacion-digital/clubes o en las redes del Programa de Cultura Digital, en instagram @culturadigitalmcr y en Facebook cultura digital mcr

Share.

Related Posts