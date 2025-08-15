Se levantó el paro de inspectores de tránsito en Comodoro Rivadavia

Este viernes, los inspectores de tránsito de Comodoro Rivadavia decidieron levantar el paro que mantenían desde hace varios días en reclamo por la falta de entrega de la indumentaria laboral correspondiente.

La medida de fuerza había generado preocupación entre vecinos y autoridades por la falta de control vehicular en distintos sectores clave de la ciudad. Sin embargo, durante la jornada de hoy se confirmó que el conflicto quedó resuelto tras la entrega de la ropa de trabajo al personal.

Desde el área de Tránsito municipal informaron que los agentes ya recibieron la totalidad de la indumentaria requerida y retomaron sus funciones con normalidad. Esto incluye tareas de control, ordenamiento vehicular y fiscalización en la vía pública.

La resolución del conflicto se dio luego de negociaciones entre los representantes del cuerpo de inspectores y autoridades gremiales y municipales quienes garantizaron el cumplimiento de las condiciones laborales.



