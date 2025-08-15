Close Menu
Ciudad

Se levantó el paro de inspectores de tránsito en Comodoro Rivadavia

El personal retomó sus tareas luego de que se les entregara la ropa de trabajo que motivó la medida de fuerza.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Este viernes, los inspectores de tránsito de Comodoro Rivadavia decidieron levantar el paro que mantenían desde hace varios días en reclamo por la falta de entrega de la indumentaria laboral correspondiente.

EESS-300x250-80kb

La medida de fuerza había generado preocupación entre vecinos y autoridades por la falta de control vehicular en distintos sectores clave de la ciudad. Sin embargo, durante la jornada de hoy se confirmó  que el conflicto quedó resuelto tras la entrega de la ropa de trabajo al personal.

Desde el área de Tránsito municipal informaron que los agentes ya recibieron la totalidad de la indumentaria requerida y retomaron sus funciones con normalidad. Esto incluye tareas de control, ordenamiento vehicular y fiscalización en la vía pública.

La resolución del conflicto se dio luego de negociaciones entre los representantes del cuerpo de inspectores y autoridades gremiales y municipales quienes garantizaron el cumplimiento de las condiciones laborales.


Share.

Related Posts