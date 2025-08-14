El estacionamiento medido será gratuito en fechas especiales

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Secretario de Recaudación, Luis Perea, anunció un beneficio para los vecinos en fechas festivas clave: el Sistema de estacionamiento medido (SEM) tendrá bonificación parcial en días previos y durante celebraciones como el Día del Niño, el Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo.

El proyecto, que comenzó a gestarse el año pasado, surgió de una ordenanza impulsada por el concejal Ariel Montenegro con el acompañamiento del bloque oficialista y el resto de los ediles. Más tarde, el concejal Pablo Bustamante presentó una propuesta al Ejecutivo, que fue aceptada e incorporada al plan. También participaron en la iniciativa la Cámara de Comercio y representantes del sector comercial.

Cómo funcionará la bonificación

En cada fecha especial, el beneficio se aplicará durante dos días previos y el día festivo, en la franja horaria de 15 a 20 horas, con un máximo de tres horas de estacionamiento bonificado.

El esquema permite estacionar en diferentes lugares dentro de ese lapso, siempre que la suma no supere las tres horas.

Para acceder al beneficio, los vecinos deberán activar el SEM desde la aplicación y contar con saldo disponible. Si el usuario no supera el límite establecido, el crédito será reintegrado al día siguiente.

Próximas fechas y excepciones

El próximo domingo 17, por el Día del Niño, será la primera aplicación del año. Además, mañana viernes —día no laborable— no se cobrará estacionamiento en toda la jornada. El sábado no habrá cambios, ya que el beneficio solo corre en fechas festivas o sus días previos.

Según la ordenanza, las fechas incluidas son:

• Día del Niño

• Día de la Madre

• Navidad

• Año Nuevo