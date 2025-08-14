Trump saldrá de Washington el viernes por la mañana para reunirse con Putin en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, saldrá de la Casa Blanca el viernes por la mañana para reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, Alaska, según informó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«Mañana (por el viernes), muy temprano (Trump), partirá de la Casa Blanca hacia nuestra base militar conjunta en Anchorage, Alaska, donde se reunirá personalmente con el presidente Putin», declaró Leavitt a la cadena Fox News.

Los presidentes, así como sus respectivas delegaciones, almorzarán posteriormente, y luego se ofrecerá una conferencia de prensa conjunta.

La primera y hasta ahora única cumbre oficial Putin-Trump se celebró en Helsinki, Finlandia, en julio de 2018, y se centró en diversos temas del acontecer internacional y en las relaciones bilaterales.

A finales de noviembre de 2018, Trump canceló de forma imprevista una segunda reunión programada con su par ruso, que iba a celebrarse en diciembre, paralelamente a la cumbre del G20 en Argentina.

Ambos líderes habían celebrado dos encuentros cara a cara en 2017: a instancias de la cumbre del G20 en Hamburgo, y posteriormente en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ocurrido en la ciudad vietnamita de Da Nang.

Desde que Trump regresó al Gobierno en enero de 2025, solo ha mantenido conversaciones telefónicas con Putin.

La cumbre de Alaska será la primera que reúna a los dos líderes desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. (Sputnik)