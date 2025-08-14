La Asociación de la Magistratura y el SITRAJUCH presentaron pedido de juicio político contra Raidán

Hoy, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial, presentó en forma conjunta con el Sindicato de Trabajadores Judiciales el pedido de juicio político al Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dr. Javier Raidan.

Principalmente es , por “incumplimiento de los deberes a su cargo” (Art. 11 inc. A Ley V-79), pero también podrían ser abarcadas por las causales de “faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones” y “desconocimiento inexcusable del derecho” (art. 10, incs. a, b y c, Ley V – 79 y arts. 165 conforme 195, CN).