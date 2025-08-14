Vecinos de Comodoro juntan 1.300 firmas para reabrir la causa de la emergencia climática

Vecinos de Comodoro Rivadavia intensificaron su reclamo en el marco de la causa Emergencia Climática, reuniendo ya 1.300 firmas para solicitar al Superior Tribunal de Justicia la reapertura de la investigación y la concreción de obras comprometidas tras el temporal de 2017.

Natalia Cruz, vecina del barrio Pueyrredón y referente del grupo Vecinos Inundados, encabeza la campaña de adhesiones. “Queremos justicia y una solución. Que hagan las obras y dejen de lucrar con nuestro dinero”, expresó, remarcando que el objetivo es que la causa vuelva a avanzar en los tribunales.

La iniciativa busca visibilizar el malestar de las familias afectadas, que denuncian promesas incumplidas y obras que nunca se concretaron, pese a las condenas por malversación de fondos públicos y falsificación de actas en la gestión municipal de aquel momento.

“Pasaron ocho años desde la gran inundación y seguimos esperando respuestas. Con cada lluvia, revivimos la misma incertidumbre”, señaló Cruz, quien reiteró el llamado a que más vecinos se sumen al petitorio para que el reclamo llegue con más fuerza al Superior Tribunal de Justicia.



