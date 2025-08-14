Close Menu
Policiales - Judiciales

Se operó los pómulos para evitar ser reconocido por la policia

El prófugo, vinculado a peligrosas bandas criminales de Brasil, fue detenido por la Policía Federal Argentina tras un seguimiento en Villa Crespo.
En un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Buenos Aires a un ciudadano brasileño acusado de narcotráfico a gran escala, buscado por la Justicia de su país y prófugo desde 2023.

El operativo, denominado “Kiko”, se desarrolló a partir de un requerimiento de la OCN Brasilia y del intercambio de información entre Interpol Brasil y la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) de Interpol. El detenido integraba una banda dedicada a la distribución mayorista de drogas que abastecía al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Terceiro Comando Puro (TCP), dos de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil.

Según la investigación, el hombre había escapado de la Prisión Industrial Esmeraldino Bandeira y adeudaba una condena de 14 años por asociación ilícita y tráfico de drogas. Para evitar ser identificado, se había sometido a una cirugía estética en los pómulos.

El seguimiento de la PFA determinó que entrenaba artes marciales mixtas en un gimnasio de Villa Crespo y residía junto a una mujer brasileña en Palermo, manteniendo un alto nivel de vida. Finalmente, fue localizado y detenido sobre la calle Beláustegui al 400.


