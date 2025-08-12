Marley respondió a las críticas por Milenka y defendió su elección: “Estoy muy feliz con ella”

Marley rompió el silencio luego de recibir comentarios negativos en redes sociales por la llegada de Milenka, su segunda hija. El conductor se mostró firme en su postura y aseguró: “La verdad es que estoy muy feliz con ella, no me voy a estar preocupando porque alguien opina distinto. Es totalmente válido”.

En diálogo con LAM, Marley contó que mantiene conversaciones frecuentes con las maestras de su hijo mayor, Mirko, para cuidar su bienestar frente a la exposición mediática: “Siempre les digo: ‘Si ustedes ven que algo le hace ruido a Mirko con respecto a la exposición, yo siempre estoy listo para cerrar la cuenta’”.

Recordó que, cuando Mirko tenía dos años, rechazaba tomarse fotos con desconocidos en la playa: “Decía ‘foto no’. Ahora es al revés. Si ve que yo me saco una foto, se apura para agregarse, porque él también quiere salir. Lo ve como un juego”.

Sobre las críticas que recibe, Marley fue contundente: “Jamás va a pasar que toda la gente esté de acuerdo con uno, ni en Argentina ni en ningún país del mundo”. Además, se refirió al método de subrogación de vientre que eligió para formar su familia: “Cada uno puede elegir el que quiera. Yo también pensé en adoptar”.