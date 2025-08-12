Desalojo en barrio Ceferino: intervención policial por ocupación ilegal de un terreno

Este martes, personal policial de Comodoro Rivadavia llevó adelante un operativo de desalojo en un terreno del barrio Ceferino, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por el Juzgado Letrado de Segunda Instancia de la ciudad. La diligencia se realizó a pedido de los verdaderos propietarios del predio, quienes gestionaban la causa junto a sus abogados desde hacía varios años.

Según informó el comisario Walter Cornelio, el inmueble se encontraba ocupado de manera ilegal y en condiciones precarias. Además, los ocupantes —tres presentes al momento del procedimiento, aunque se estima que suelen pernoctar entre cinco y siete personas— serían conocidos en el ámbito delictual y con antecedentes de incidentes en la zona.

“Se coordinó con la Unidad Regional y otras dependencias para garantizar el normal desarrollo del procedimiento y resguardar la integridad física del oficial de justicia, del personal interviniente y de los vecinos”, explicó Cornelio.

El comisario detalló que el terreno llevaba varios años ocupado y que, si bien los ocupantes manifestaron reclamos de manera verbal, no opusieron resistencia física. El operativo se resolvió en pocos minutos y posteriormente se les permitió retirar sus pertenencias personales.

Cornelio remarcó que este grupo de personas generaba preocupación en el sector, no solo por la ocupación irregular sino también por su presunta vinculación a causas judiciales previas.