Casal pedirá informes sobre la emergencia climática 2017

El diputado César Daniel Casal, en representación del bloque Familia Chubutense, brindó una conferencia de prensa en compañía de Verónica Cruz, vecina del barrio Juan XXIII, para anunciar que presentará un pedido de informes a la Justicia provincial con el fin de conocer el estado de las causas judiciales vinculadas a la emergencia climática que afectó a Comodoro Rivadavia en 2017.

Casal remarcó que la iniciativa busca “descubrir la verdad” sobre lo ocurrido en aquel episodio que describió como “una calamidad” en la que cientos de familias perdieron todo. “Comodoro necesita justicia para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, afirmó.

Desde el espacio político señalaron que, si bien hubo funcionarios procesados por las irregularidades, “hasta ahora solo se avanzó sobre responsables de segunda línea” y que “es necesario determinar si hubo otros niveles de responsabilidad en la administración municipal de ese momento”.

En ese sentido, indicaron que las investigaciones judiciales habían detectado situaciones como “sobreprecios, facturas apócrifas y contrataciones irregulares”, y que el objetivo del bloque es conocer el avance de las causas. “Esto no se trata de una cuestión ideológica ni de oficialismo u oposición, se trata de una necesidad de los comodorenses por saber qué pasó y evitar que se repita”, remarcaron.

El pedido de informes será presentado en la sesión ordinaria de la Legislatura provincial prevista para el próximo 21 de agosto. Familia Chubutense expresó su expectativa de que el resto de los bloques acompañe la iniciativa.

Durante la conferencia, Casal agradeció la presencia de vecinos y vecinas que se acercaron, así como el acompañamiento de Verónica Cruz, quien expresó su dolor y emoción al recordar lo vivido. “El compromiso ciudadano y el trabajo de los medios son fundamentales para que la verdad llegue a toda la comunidad”, destacó el legislador.