Se ultiman detalles técnicos para el inicio del tendido de cañería de gas en el Abel Amaya

Los trabajos en el sector comenzaron con la colocación de nichos de gas y movimiento de suelo. La obra contempla la instalación de 174 servicios que beneficiarán a cientos de familias. El Municipio concretó una recorrida por el sector junto a personal técnico de Camuzzi y la empresa contratista.

Este lunes, en el marco del plan de infraestructura que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, recorrió el sector del barrio Abel Amaya junto a personal técnico de Camuzzi y la empresa contratista, para supervisar las tareas previas al tendido de cañerías de gas.

En el lugar, Ostoich destacó que “vinimos al barrio Abel Amaya para verificar detalles técnicos de la obra. Estos trabajos son la continuidad de la colocación de nichos y el movimiento de suelos que venimos desarrollando en los últimos meses y que ahora continuarán con el tendido de cañería para que los vecinos puedan contar con el servicio de gas”.

“Esta obra va a beneficiar a decenas de vecinos y le va a cambiar la calidad de vida al barrio porque sabemos lo que significa que una familia pueda acceder a este servicio básico, por eso hacemos un seguimiento permanente para que avance a buen ritmo”, sentenció.

Los trabajos de la “ampliación red de gas natural Mzas. 29 a 32, 52, 57, 61 a 64 y 74 a 78”, comenzaron con la colocación de nichos de gas y movimiento de suelo, y próximamente se dará inicio al tendido de más de 2700 metros lineales de cañería, junto con la ejecución de 174 servicios domiciliarios.

Para finalizar, es importante mencionar que en relación al gas, también se está trabajando en los barrios Gasoducto, Centenario y Acceso Sur. Mientras que en barrio Don Bosco, se ultiman detalles administrativos para la inauguración de la obra. La totalidad de las obras, beneficiarán a más de 500 familias de Comodoro.