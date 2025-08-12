Linares pidió al Ministerio de Defensa un convenio entre el Hospital Regional y el Hospital Militar de Comodoro

El senador nacional Carlos Linares informó que envió una nota al ministro de Defensa, Luis Petri, solicitando su intervención para formalizar un convenio de colaboración entre el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” y el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia.

Según explicó el legislador, el objetivo es aliviar la saturación que enfrenta actualmente el Hospital Regional y mejorar la atención de urgencias, especialmente para los vecinos de la zona norte de la ciudad, donde se ubica el Hospital Militar.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Omar Luis Lattanzio y propone acuerdos para la derivación de pacientes, capacitación del personal, intercambio de recursos humanos, equipamiento e insumos médicos, así como la colaboración en proyectos de investigación.

“Se trata de optimizar los recursos sanitarios disponibles y, de esta manera, mejorar la calidad de la atención médica en la región”, señaló Linares.

La propuesta plantea que ambas instituciones puedan trabajar de manera articulada para evitar duplicaciones, mejorar tiempos de respuesta y generar sinergias que fortalezcan el sistema de salud local.