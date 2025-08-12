Chubut lanza un Laboratorio de Tecnologías Inclusivas para derribar barreras

El Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, presentó oficialmente el Laboratorio de Tecnologías Inclusivas (LTI), un proyecto destinado a generar y adaptar herramientas que potencien la accesibilidad y reduzcan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

El anuncio se realizó en el marco de la 59° Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), desarrollada en la localidad de Gaiman, con amplia participación de organizaciones, autoridades provinciales y referentes del colectivo de personas con discapacidad.

Un laboratorio para la inclusión

El LTI tiene como objetivo principal investigar cómo ciertas tecnologías pueden convertirse en obstáculos y transformarlas en oportunidades, mediante la creación de soluciones de desarrollo propio y la adaptación de tecnologías de terceros. También contempla capacitaciones y soporte permanente para garantizar un uso eficiente de estas herramientas.

En articulación con el Ministerio de Educación del Chubut, particularmente la Dirección General de Educación Especial, ya se están desarrollando capacitaciones para docentes, personal de apoyo y familiares, alcanzando a las cinco regiones educativas de la provincia.

“Nuestro compromiso es construir una sociedad más accesible y equitativa, donde las tecnologías sean una puerta y no una barrera”, señalaron desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Una agenda pública para la accesibilidad

Durante la Asamblea también se presentaron programas sobre inclusión laboral y servicios de rehabilitación en el sistema público de salud, además de novedades del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).

El LTI ya cuenta con un plan de trabajo que incluye la evaluación de nuevas herramientas, la adaptación de tecnologías existentes y la creación de espacios de demostración para que los usuarios puedan probarlas antes de su implementación.

Con esta iniciativa, Chubut se posiciona como referente en accesibilidad tecnológica, integrando la ciencia y la innovación en su agenda pública para la inclusión social.

Más información disponible en: https://ciencia.chubut.gov.ar/lti/