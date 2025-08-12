Comodoro Rivadavia realizará jornadas sobre autismo con la presencia del neurólogo infantil Víctor Ruggieri

Comodoro Rivadavia se prepara para recibir al reconocido neurólogo infantil Víctor Ruggieri, especialista de amplia trayectoria en neurociencias y desarrollo infantil, quien será el principal disertante en las Jornadas sobre Trastorno del Espectro Autista (TEA) que se realizarán el 22 y 23 de agosto.

La propuesta está dirigida a familias, instituciones, profesionales y a toda la comunidad, con el objetivo de generar espacios de formación, diálogo y visibilización sobre el TEA, fortaleciendo la inclusión y el acceso a una salud pública con perspectiva de derechos.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio de Comodoro Rivadavia y la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad, en articulación con una mesa interinstitucional que reúne a organismos públicos y organizaciones civiles. Además, cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, el Consejo de Discapacidad y diversas entidades sociales.

Cronograma de las jornadas:

Jueves 22 de agosto: Jornada abierta y gratuita para toda la comunidad. Formulario de inscripción

Viernes 23 de agosto: Jornada arancelada dirigida a profesionales, docentes y estudiantes afines. Formulario de inscripción



