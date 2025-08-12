El Gobierno elimina la Dirección Nacional del INTA y concentra funciones en la Presidencia del organismo

El Gobierno nacional oficializó este martes la supresión de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante el Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial. La decisión transfiere las funciones de esa dependencia directamente a la Presidencia del organismo, en el marco de la política de transformación institucional impulsada por la administración de Javier Milei.

La medida se toma apenas días después de que la Cámara de Diputados rechazara una serie de decretos delegados, entre ellos el 462/2025, que planteaba la conversión del INTA de organismo descentralizado a desconcentrado.

En sintonía con ese decreto rechazado, el Ejecutivo se amparó en el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 21.680/56, que otorga al titular del Instituto la facultad de proponer su estructura organizativa. El actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, elaboró un informe recomendando la eliminación de la Dirección Nacional, argumentando que las funciones se superponían con las que ya ejerce la Presidencia.

El texto oficial sostiene que “las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido” y, por lo tanto, todas las menciones a dicha dirección en la Resolución 513/19 deberán entenderse referidas al Presidente del organismo.

Hasta que finalice la reestructuración interna, se mantendrán las áreas, cargos y dotaciones de la Dirección Nacional eliminada, así como sus funciones operativas de primer y segundo nivel.

Con esta decisión, el Ejecutivo profundiza la reorganización del INTA, en un contexto de tensión política por el rechazo legislativo a los cambios estructurales propuestos para el organismo.



