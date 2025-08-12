Allanan clínica en Córdoba por caso de fentanilo contaminado: investigan posible ocultamiento de casos

La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya dejó al menos 76 muertes en el país. El procedimiento, realizado el viernes 8 de agosto, estuvo motivado por sospechas de irregularidades en el registro de casos y la administración de las ampollas.

Según datos obtenidos por la agencia Noticias Argentinas, el establecimiento notificó solo cuatro casos relacionados con el fentanilo contaminado, pese a que se habrían utilizado 1.693 ampollas con la sustancia. Ante la imposibilidad de las autoridades de la clínica de justificar la diferencia, se procedió al allanamiento.

En el operativo se secuestraron historias clínicas para determinar si existen más casos de los reportados oficialmente. Cabe recordar que la institución ya había sido noticia semanas atrás, cuando un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo.

En paralelo, la diputada del PRO Silvana Giudici denunció que Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma —investigado en la causa—, mantiene “vinculaciones con los kirchneristas”. La legisladora aseguró que presentó en tres oportunidades pedidos de informes y un proyecto para crear una comisión investigadora en el Congreso, pero que fueron rechazados.

Giudici vinculó a García Furfaro con figuras del kirchnerismo como Lázaro Báez, Alicia Kirchner y Mario Ishii, y criticó que “nunca” recibió respuestas a sus planteos en el recinto.



