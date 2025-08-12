Las pymes y la iglesia expondrán sobrela crisis económica en FORO de ENAC

En el marco del día del empresario nacional la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC – convoca al “Foro Social y Productivo. ¿Trabajadores o Corporaciones? Un dilema urgente para la democracia Argentina».

El Foro se realizará el Martes 12 de Agosto del 2025 en la Facultad de Medicina de la UBA, Paraguay 2155, Salón del Consejo Directivo en la Ciudad de Buenos Aires de 19 hs a 21.30hs.

En un contexto de fragmentación social y profunda división política, el Foro Social y Productivo, y ante el cierre de 15.000 pymes, es decir 40 pymes por día, se presenta como un espacio de encuentro entre sectores productivos, académicos, sindicales, cooperativos y comunitarios, con un objetivo común: encontrarse, escucharse y reconstruir el diálogo sobre el ser nacional y proyectar una Argentina basada en la producción, la ciencia y el trabajo.

Desde las 19hs expondrán dirigentes empresariales, de las organizaciones, de las cooperativas, del movimiento obrero organizado, de la universidad y de la justicia. Diego Ojeda Tesorero de ENAC, Rodrigo Genoni Presidente de la Federación de Mutuales de la Pampa y mutuales mercantiles de la Argentina, Natalia Zaracho, diputada nacional y miembro de Argentina Humana, Matías Rojo Secretario de educación médica facultad de medicina UBA, Licenciado en Teología de la UCA Padre Juan Rega y Marisa Herrera, Doctora en Derecho UBA e Investigadora del CONICET.

A las 20hs Alejandro Bercovich presentará en el segundo panel su libro «El país que quieren los dueños». Luego sobre la crisis económica y social expondrán Marcelo Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Leo Bilanski, Presidente de ENAC, en representación de losm empresarios nacionales.

Ante la agresión estructural que provoca el Gobierno Nacional y la falta de iniciativas claras por parte de la dirigente partidaria este foro busca articular propuestas y acciones concretas para el desarrollo social y económico, promoviendo un modelo de país donde la justicia social, la soberanía política y

la independencia económica sean pilares inquebrantables.

El programa completo de expositores pueden encontrarlo en www.enac.org.ar .