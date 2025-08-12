Parte de rutas del martes 12 de agosto: precaución por calzadas húmedas, neblina y animales sueltos en Chubut

Este martes 12 de agosto de 2025, Vialidad Nacional emitió el parte diario de rutas en la provincia, con especial énfasis en las recomendaciones para circular de manera segura en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal.

En la Ruta Nacional Nº 3, el tránsito se desarrolla con normalidad en el tramo Arroyo Ababde–Puerto Madryn y Puerto Madryn–Trelew, aunque en este último sector hay un desvío parcial en la autovía. Entre Trelew y Garayalde, el tránsito es normal, pero se advierte la presencia de animales sueltos. Desde Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, la calzada presenta humedad por deshielo, sal en varios sectores y neblina en algunos tramos.

En la Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada está húmeda con sal en todo el tramo. Lo mismo ocurre desde Sarmiento hacia el empalme con la Ruta 40.

En la Ruta Nacional Nº 40, desde Esquel hacia Epuyén y el acceso a El Bolsón, la calzada está húmeda y las banquinas inestables con barro producto de las lluvias recientes. Hay neblina en varios sectores y equipos viales trabajan en distribución de sal. Entre Gobernador Costa y el sur provincial, también se registran lloviznas y calzada húmeda. Se solicita especial precaución en el tramo Facundo–Tamariscos, donde la calzada está deformada y con baches; los desvíos de ripio no están habilitados. Hacia Río Mayo, la calzada está húmeda y mojada por lluvias matinales.

En la Ruta Provincial Nº 260 (ripio), desde el empalme con Ruta 40 hacia Lago Blanco y el límite con Chile, la calzada presenta humedad, barro y sectores con agua.

En la Ruta Nacional Nº 25, el tránsito es normal entre Rawson, Trelew y Las Plumas, aunque hay viento moderado en algunos tramos. Entre Las Plumas y Los Altares, existen dos desvíos de ripio donde se debe circular a baja velocidad. También se registran lloviznas entre Los Altares–Paso de Indios y Paso de Indios–Tecka, con calzada húmeda.

En la Ruta Nacional Nº 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada está húmeda, y en el tramo Trevelin–límite con Chile (ripio) se presenta en iguales condiciones.

Vialidad Nacional recordó que para más información actualizada sobre el estado de rutas se puede consultar el sitio oficial www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.



