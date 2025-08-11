Gatito apareció dentro del capot de una camioneta y terminó en una estación de servicio en La Polonia

Un inesperado pasajero causó sorpresa este domingo en la avenida Polonia, cuando un pequeño gato fue hallado dentro del capot de una camioneta que se detuvo a cargar combustible en la estación de servicio YPF. El felino, aparentemente asustado pero sano, había viajado sin que nadie lo notara, oculto entre las partes del motor.

Según relató la conductora del vehículo, el animal podría haberse metido durante la noche sin que ella se diera cuenta. Al detenerse en la estación de servicio, comenzaron a oír maullidos provenientes del frente del auto. Gracias a la rápida intervención del personal de la YPF, lograron abrir el capot y rescatarlo sin que sufriera lesiones.

El gatito quedó momentáneamente al cuidado de los trabajadores de la estación, quienes pidieron colaboración a través de redes sociales para difundir el caso y lograr encontrar a su familia o, en su defecto, una persona que pueda brindarle tránsito o adopción.

Vecinos de la zona se mostraron conmovidos por la historia y ya comenzaron a compartir publicaciones para ayudar a este pequeño felino a encontrar un hogar.