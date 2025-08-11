Buscan a Lautaro Mansilla, joven desaparecido desde el 10 de agosto

La División Búsqueda de Personas solicita ayuda para dar con el paradero de Lautaro Ezequiel Mansilla, de 21 años, visto por última vez en el barrio Ceferino

La División Búsqueda de Personas de la ciudad de Comodoro Rivadavia solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Lautaro Ezequiel Mansilla, un joven de 21 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de agosto de 2025.

Según informó la Policía del Chubut, Lautaro fue visto por última vez en inmediaciones del barrio Ceferino, sin que hasta el momento se tengan novedades sobre su ubicación.

Características físicas de Lautaro Mansilla:

Estatura: 1,80 metros

Contextura: Delgada, aproximadamente 60 kilos

Tez: Blanca

Cabello: Castaño, lacio y corto

Ojos: Claros

Ante cualquier información que pueda ser útil para dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas al (297) 154 082600, o bien llamar al 101, 911 o acercarse a la comisaría más cercana.