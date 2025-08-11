Lunes con lluvias aisladas y descenso de temperatura en la semana

Comodoro Rivadavia amaneció este lunes 11 de agosto de 2025 con 8,8°C, una sensación térmica de 7,7°C y cielo mayormente nublado, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad es del 75%, la presión atmosférica de 1001 hPa, el viento sopla desde el oeste a 8 km/h y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros.

Para el resto de la jornada, se prevén lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, y precipitaciones más persistentes hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 14°C, con viento del oeste que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche.

El pronóstico extendido para la semana anticipa un descenso progresivo de temperatura y mañanas muy frías:

Martes: mínima 6°C, máxima 12°C, nubosidad variable.

Miércoles: mínima 2°C, máxima 10°C, tiempo fresco y estable.

Jueves: mínima -1°C, máxima 11°C, frío matinal.

Viernes: mínima 3°C, máxima 11°C, cielo algo nublado.

Sábado: mínima 3°C, máxima 12°C, condiciones estables.

Domingo: mínima 6°C, máxima 10°C, descenso de temperatura.



