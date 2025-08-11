Chubut: precaución en rutas por lluvias, neblina y calzadas húmedas

En la Ruta Nacional N°3, el tránsito es normal entre Arroyo Verde-Puerto Madryn y Puerto Madryn-Trelew, aunque en este último tramo hay un desvío por obras en la autovía. Entre Trelew y Garayalde la circulación es normal pero con precaución por calzada húmeda con sal. Entre Garayalde y Comodoro Rivadavia se registran animales sueltos.

En la Ruta Nacional N°26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y desde allí hacia el empalme con la Ruta Nacional N°40, la calzada está húmeda por riego con sal y se registran lloviznas aisladas.

La Ruta Nacional N°40 presenta condiciones complicadas en varios tramos. Entre Esquel y Epuyén, la calzada está mojada por lluvias, con agua acumulada, banquinas inestables, barro y neblina. La misma situación se repite entre Esquel y Tecka, y desde allí hasta Gobernador Costa. En el sector Facundo–Tamarisco la calzada está deformada y con baches, y los desvíos de ripio no están habilitados. Hacia Río Mayo, la calzada sigue húmeda por lluvias.

En la Ruta Provincial N°260, de ripio, entre el empalme con la Ruta N°40 y Lago Blanco (camino a Chile), hay barro en algunos sectores y equipos viales realizando trabajos de mantenimiento.

La Ruta Nacional N°25 presenta tránsito normal entre Rawson y San Isidro de las Plumas. Entre Las Plumas y Los Altares hay desvíos de ripio y lloviznas aisladas, al igual que en los tramos Los Altares–Paso de Indios y Paso de Indios–Tecka, con calzada húmeda y agua en sectores.

En la Ruta Nacional N°259, entre Esquel y Trevelin, la calzada está mojada por lluvias, con agua acumulada y banquinas inestables. Entre Trevelin y el límite con Chile, el camino de ripio presenta barro y neblina.

Vialidad Nacional recomienda extremar las precauciones, respetar las velocidades permitidas y consultar el parte actualizado en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.