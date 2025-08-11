Choferes de Patagonia Argentina, Expreso Rada Tilly y Diadema podrían ir al paro si no cobran hoy

La tensión en el transporte público vuelve a crecer en la región. Los choferes de las empresas Patagonia Argentina, Expreso Rada Tilly y Diadema informaron que hasta este lunes por la mañana no habían recibido el pago de sus haberes correspondientes al último mes.

Desde el sector advirtieron que, si antes del mediodía no se efectiviza el depósito, iniciarán un paro de actividades que afectará a todas las líneas urbanas e interurbanas que conectan Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Diadema Argentina.

El conflicto salarial se suma a los problemas recurrentes que atraviesa el transporte público en la zona, con demoras en los pagos y reclamos gremiales que se repiten mes a mes. En caso de concretarse la medida, miles de usuarios podrían quedarse sin servicio durante el resto de la jornada, generando complicaciones en la movilidad laboral, escolar y comercial.