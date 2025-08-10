Proyecto Puente entregó 20 computadoras reacondicionadas a la Escuela 217 de Comodoro Rivadavia

La Asociación Civil Proyecto Puente anunció la entrega de 20 computadoras reacondicionadas a la Escuela Provincial N° 217 de Comodoro Rivadavia. El objetivo de esta acción solidaria es brindar a los estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje y acceso a la tecnología.

Desde la organización destacaron que este logro fue posible gracias al trabajo y compromiso de su equipo, que se encargó de reacondicionar los equipos para darles una nueva vida. “Estas computadoras no solo son herramientas de estudio, sino también puertas hacia nuevas oportunidades y conocimientos”, expresaron.

Proyecto Puente sostiene que la educación es un derecho fundamental y que garantizar el acceso a la tecnología es clave para reducir la brecha digital. “Cada entrega es un paso más hacia un mundo más equitativo, donde cada estudiante tenga la posibilidad de brillar”, señalaron.

Agradecimientos y compromiso futuro

La institución agradeció especialmente el acompañamiento de Pan American Energy, que hizo posible esta donación, reforzando el vínculo con la comunidad.

Proyecto Puente invita a quienes deseen colaborar a visitar su página web www.proyecto-puente.org para conocer más sobre sus iniciativas y sumarse a esta misión de construir puentes hacia un futuro mejor.