La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia anunció la Exposición Ganadera 2026

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia confirmó que la Exposición Ganadera 2026 se llevará a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de marzo del próximo año, con el objetivo de potenciar la participación y garantizar la excelencia de una de las muestras más relevantes del sector en la región.

La edición 2026 contará con la competencia ovina más importante de Argentina, con la presencia de cabañas de primer nivel y la participación de otras especies que enriquecerán la exhibición. Según informaron desde la organización, el certamen será nuevamente evaluado por un jurado internacional, lo que aportará mayor prestigio y calidad a la competencia.

Además, el evento ofrecerá actividades abiertas a toda la comunidad, incluyendo propuestas recreativas, gastronómicas, culturales, charlas y demostraciones que acercarán el campo a la ciudad. La Sociedad Rural destacó que será un encuentro de gran interés productivo, educativo y turístico, que reforzará el vínculo entre el sector agropecuario y la sociedad.

La invitación está abierta para productores, técnicos, empresas, familias y vecinos de toda la región, quienes podrán agendar la fecha para sumarse a esta celebración de la identidad rural.

En las próximas semanas, la institución dará a conocer el cronograma completo y más detalles de las actividades programadas.