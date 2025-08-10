Close Menu
Ciudad

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia anunció la Exposición Ganadera 2026

El evento se realizará del 5 al 8 de marzo y contará con la competencia ovina más importante del país, además de propuestas recreativas, gastronómicas y culturales.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia confirmó que la Exposición Ganadera 2026 se llevará a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de marzo del próximo año, con el objetivo de potenciar la participación y garantizar la excelencia de una de las muestras más relevantes del sector en la región.

EESS-300x250-80kb

La edición 2026 contará con la competencia ovina más importante de Argentina, con la presencia de cabañas de primer nivel y la participación de otras especies que enriquecerán la exhibición. Según informaron desde la organización, el certamen será nuevamente evaluado por un jurado internacional, lo que aportará mayor prestigio y calidad a la competencia.

Además, el evento ofrecerá actividades abiertas a toda la comunidad, incluyendo propuestas recreativas, gastronómicas, culturales, charlas y demostraciones que acercarán el campo a la ciudad. La Sociedad Rural destacó que será un encuentro de gran interés productivo, educativo y turístico, que reforzará el vínculo entre el sector agropecuario y la sociedad.

La invitación está abierta para productores, técnicos, empresas, familias y vecinos de toda la región, quienes podrán agendar la fecha para sumarse a esta celebración de la identidad rural.

En las próximas semanas, la institución dará a conocer el cronograma completo y más detalles de las actividades programadas.

Share.

Related Posts