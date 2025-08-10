10 de agosto: Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión en Argentina

Cada 10 de agosto se conmemora en Argentina el Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión, una fecha que rinde homenaje a quienes realizan la cobertura informativa desde el lugar de los hechos, llevando la noticia de primera mano a la audiencia.

La elección de la fecha recuerda a Gustavo Valenza, reconocido periodista de exteriores, quien falleció el 10 de agosto de 2012. Su compromiso profesional y su labor en el campo de la información marcaron un ejemplo para colegas y futuras generaciones de comunicadores.

El 29 de noviembre de 2012, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto que oficializó esta conmemoración, reconociendo la importancia del trabajo de los reporteros de exteriores de radio y televisión en la construcción de una información veraz, ágil y cercana a la gente.

Desde entonces, la jornada es una oportunidad para visibilizar el esfuerzo de quienes, muchas veces bajo condiciones climáticas adversas o en contextos complejos, garantizan la cobertura periodística desde distintos puntos del país y del mundo.