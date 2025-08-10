Chubut: parte de rutas actualizado para el 10 de agosto en el marco del Plan Invernal

Este domingo 10 de agosto de 2025, Vialidad Nacional emitió el primer parte de rutas correspondiente al Plan Integral de Mantenimiento Invernal en la provincia de Chubut.

En la Ruta Nacional N° 259, en el tramo Esquel – Trevelin, se registra calzada normal con sal en sectores y banquinas húmedas en algunos puntos. Los equipos viales se encuentran realizando recorridos preventivos para garantizar la transitabilidad.

Desde el organismo recomiendan transitar con precaución, respetar las velocidades máximas y mantener la distancia de seguridad entre vehículos, especialmente ante posibles heladas en horarios de baja temperatura.

La información completa y actualizada de todas las rutas nacionales en Chubut puede consultarse en el sitio oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.