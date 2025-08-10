Domingo con probabilidad de chaparrones

Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 10 de agosto de 2025 con 8°C de temperatura, una sensación térmica de 5,7°C y cielo parcialmente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla desde el sudoeste a 13 km/h, la humedad es del 59% y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros.

Para lo que resta de la jornada, el SMN prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, chaparrones aislados hacia la tarde y mayormente nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 13°C, con viento del oeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido para la semana anticipa condiciones frescas y mayormente estables:

Lunes: mínima 6°C, máxima 14°C, cielo parcialmente nublado.

Martes: mínima 6°C, máxima 12°C, nubosidad variable.

Miércoles: mínima 2°C, máxima 10°C, descenso de temperatura.

Jueves: mínima 1°C, máxima 11°C, tiempo fresco y seco.

Viernes: mínima 3°C, máxima 11°C, cielo algo nublado.

Sábado: mínima 3°C, máxima 12°C, condiciones estables.

Se espera que las mañanas sean frías, especialmente a mediados de semana, con una leve recuperación hacia el próximo fin de semana. La probabilidad de precipitaciones será baja, salvo durante la tarde de este domingo.



