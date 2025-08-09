Rufina Cabré regresó a Buenos Aires desde Estambul y pasará unos días con su papá

Según contó Paula Varela en Intrusos (América), la adolescente de 12 años viaja acompañada por sus hermanos y una niñera, mientras que más adelante en el avión se encuentran la madre de la actriz y su pareja. “Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”, explicó la panelista sobre el motivo de su regreso anticipado.

Respecto a su retorno a Turquía, Varela señaló que su papá podría acompañarla: “Existe la posibilidad de que cuando ella vuelva a Turquía sea acompañada por su papá. No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”.



Nicolás Cabré suele preservar de la exposición mediática a Rufina, pero semanas atrás no pudo ocultar su orgullo. En una entrevista en Perros de la calle (Urbana Play), recordó una situación que lo conmovió: un compañero de colegio habló mal de él y su hija tuvo una respuesta inesperada.

Consultado sobre cómo mantiene la paz mental y protege a Rufina en medio del bombardeo mediático, Cabré reflexionó: “Con naturalidad. Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales. La verdad es que yo trato que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa. Entonces sabe cuál es el cuento”.