Trelew fue sede del Encuentro Patagónico “Guitarristas del Sur” con artistas de Chubut, Santa Cruz y Río Negro

La ciudad de Trelew se convirtió este viernes 8 de agosto en el epicentro de la música patagónica con la realización del Encuentro “Guitarristas del Sur”, una propuesta que unió formación y espectáculos en vivo con artistas de Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Organizado por la Coordinación de Cultura de la Municipalidad de Trelew y con producción de Francisco Toninello, el evento contó con el acompañamiento del Gobierno del Chubut —a través de la Subsecretaría de Cultura— y del Ente Cultural Patagonia, garantizando el acceso libre y gratuito a todas las actividades.

Capacitación y música en una misma jornada

La agenda comenzó a las 18:30 en el Centro de Promoción Social, con un Taller de Guitarra dictado por los reconocidos músicos Juan Ignacio Barrena y Luciano Palacios. Más de 30 guitarristas y aficionados de distintos niveles participaron de esta instancia formativa.

Por la noche, a partir de las 21:00, el Auditorio del Instituto Superior de Formación Docente Artística N° 805 albergó el concierto central, con la participación de Juan Ignacio Barrena y Mariela Ramírez Pérez (Trelew), Enrique Payllalef y Luciano Palacios (Puerto Madryn), Martín Contreras (Río Gallegos, Santa Cruz) y Juan Curayán (Valcheta, Río Negro).

El repertorio incluyó obras de referentes como Juan Falú, Antonio Lauro, Leo Brouwer, Jorge Fofusa y Astor Piazzolla, además de arreglos propios, en un recorrido que abarcó tango, música clásica, folklore, jazz y música latinoamericana.

Proyección regional e identidad patagónica

Con un formato itinerante, el encuentro busca replicarse en otras localidades de la región. Desde el Ente Cultural Patagonia —que actualmente tiene la vicepresidencia a cargo de Chubut— destacaron que este tipo de propuestas fortalecen la integración, la diversidad y la proyección federal del arte patagónico.



