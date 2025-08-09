Las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

El presidente Javier Milei se dirigió a todos los argentinos este viernes a través de una cadena nacional, luego de enfrentar un duro revés en la Cámara de Diputados donde perdió 12 votaciones consecutivas. Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario expuso su visión y detalló las acciones que implementará para mantener el rumbo económico de su gobierno.

Durante 23 minutos, Milei criticó las recientes leyes aprobadas por el Congreso que, según él, ponen en riesgo el superávit fiscal alcanzado, y anunció que vetará esas iniciativas. Además, adelantó que enviará un proyecto para establecer una regla fiscal estricta que prohíba la aprobación de presupuestos con déficit, incluyendo sanciones penales para quienes incumplan.

LAS PRINCIPALES FRASES:

«Vinimos a arreglar la economía de raíz, y eso es a través del orden fiscal, monetario y cambiario. La inflación se ha desplomado. Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas. Y los salarios le vienen ganando a la inflación. Nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana.»

«En el último mes el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que llevan a la quiebra al Estado nacional.»

«Sería fácil acompañar cualquier iniciativa como hicieron los anteriores presidentes, pero mi tarea no es hacer lo que me conviene a mí en términos de poder. No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de la decadente historia. Aumentar el gasto público es un acto destructivo.»

«Frente a los continuos intentos de atentar contra el programa del gobierno quiero anunciar que en los próximos días estaremos tomando medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro no podrá solicitar dinero al Banco Central para financiar su gasto.»

«En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales.»

«No vamos a volver al pasado y al sendero de la decadencia. Al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos que la inflación siga bajando, que la pobreza continúe en retirada, que los ingresos aumenten y el nivel de vida mejore, entonces no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso.»