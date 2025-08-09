Milei anunció medidas para blindar el déficit cero y advirtió al Congreso: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”

El presidente Javier Milei brindó este viernes un mensaje a todos los argentinos a través de la cadena nacional, luego del revés que sufrió esta semana en la Cámara de Diputados, donde perdió doce votaciones consecutivas. En un discurso de 23 minutos desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario defendió su programa económico, anunció nuevas medidas para reforzar el equilibrio fiscal y advirtió que frenará cualquier iniciativa que implique aumentar el gasto.

Milei afirmó que su gobierno “vino a arreglar la economía de raíz” mediante el orden fiscal, monetario y cambiario, destacando que “la inflación se ha desplomado” y que “los salarios le vienen ganando a la inflación”, además de señalar que “más de 12 millones de personas salieron de la pobreza”.

En ese marco, cuestionó que “en el último mes el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal” y sostuvo que “usar causas nobles como excusa para quebrar al Estado nacional es un acto destructivo”.

Entre las medidas anunciadas, adelantó que el próximo lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie gasto primario mediante emisión monetaria. Asimismo, enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal, estableciendo una regla estricta que obligue al sector público a obtener equilibrio o superávit financiero. La iniciativa también contemplará sanciones penales para legisladores y funcionarios que incumplan esas normas.

“No vamos a volver al pasado y al sendero de la decadencia”, enfatizó, dirigiéndose a los legisladores: “Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Por último, pidió al Congreso “estar a la altura de la tarea encomendada por la voluntad popular” y a la sociedad “confiar en el proyecto”, asegurando que su gestión no claudicará en la lucha por “eliminar la inflación, mantener el superávit fiscal y terminar con los privilegios de la política”.