El Calafate vivió la tercera jornada de la Winter Swimming World Cup 2025 en el Canal de los Témpanos

Este viernes 8 de agosto, en el Canal de los Témpanos y con el majestuoso Glaciar Perito Moreno de fondo, se llevó a cabo la tercera jornada de competencias de la Winter Swimming World Cup 2025 en El Calafate. La actividad se desarrolló en el Parque Nacional Los Glaciares, luego de que el jueves debieran suspenderse todas las pruebas por las condiciones climáticas.

Con la reprogramación, la jornada se extendió por más de seis horas e incluyó competencias en las distancias de 50 metros Libres, 100 metros Pecho, 50 metros Mariposa, 50 metros Pecho, 200 metros Libres, finales de 50 metros Libres, finales de 50 metros Pecho y 500 metros Libres.

En esta edición participan 150 nadadoras y nadadores de 17 países, incluyendo representantes de El Calafate y competidores de distintas localidades de Santa Cruz y otras provincias argentinas.

Comodoro Rivadavia estuvo representada por Adriana Sandoval, quien obtuvo un destacado quinto puesto en su categoría, sumando presencia local a este evento internacional de aguas frías.

Los resultados por categoría y generales pueden consultarse en los enlaces oficiales:

La programación del evento continúa con actividades culturales: este viernes a las 19 horas se realizó un Gran Show en el Anfiteatro del Bosque, mientras que el sábado se disputará la última jornada de competencias en el Parque Nacional Los Glaciares. La ceremonia de premiaciones (segunda parte) será a las 18 horas, seguida de un nuevo show en el Anfiteatro del Bosque desde las 19.



